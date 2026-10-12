Raznežena Neisha: dvojni jubilej pri Buhovih (Suzy)

Pevka Neža Buh - Neisha je sledilce na družabnih omrežjih razveselila z redko fotografijo svoje velike družine, ki se je zbrala ob prav posebni priložnosti. Razlog za praznovanje je bil dvojni, in sicer je njena mama Tatjana dopolnila 70 let, z možem Marjanom pa sta hkrati obeležila častitljivih 50 let zakona. Neisha je večkrat poudarila, da je zelo hvaležna, da je odraščala v veliki družini s petimi sorojenci. Poleg nje so tu še sestri Suzana in Gordana ter bratje Jurij, Gorazd in Matic, zato ob takšnih priložnostih za dobro voljo in družinski vrvež zagotovo ni treba skrbeti.

Z leti se je krog še povečal, saj so se družini pridružili partnerji, nečaki in nečakinje, ob jubileju so vsi skupaj ponosno stopili pred fotografski objektiv. Neisha je praznično razpoloženje pospremila še z lepo mislijo, ki pove vse: »Komplet Buhov. Maminih sedemdeset in 50 let poroke. Veselimo se in praznujemo. Jutri je en dan manj, imejte se radi.«