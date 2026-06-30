Raznežena Saša Lendero: »Zaveznici za vedno!« (Suzy)

»Spomnim se teže tvojega drobnega telesca v naročju. Topline tvoje majcene glavice v pregibu mojega komolca. Kako sem te gledala in se je v meni rodila ljubezen, kakršne prej nisem poznala in si je nisem znala niti predstavljati. V tistem trenutku sem vedela, da ti pripadam z vsem srcem. Da te bom varovala z vsem, kar sem, in naredila vse, kar zmorem, da boš nekega dne stopila v svet kot človek, ki zna videti lepoto, ohraniti mehkobo, začutiti stisko drugega človeka in mu ponuditi roko,« se je ozrla na leta hčerinega odraščanja. »Ena največjih življenjskih nagrad zame je, da nisva samo mama in hči. Sva tudi prijateljici, zaveznici in zaupnici. Učiš me radosti v drobnih trenutkih.

Saša poudarja, da z Ario nista le mama in hči, ampak tudi prijateljici. FOTO: osebni arhiv/facebook

Navdušenja nad malenkostmi. Poguma, da zaupam ljudem in življenju. Ob tebi sem ponovno našla delčke sebe, za katere nisem vedela, da jih pogrešam. Zato si ne želim drugega, kot da med nama vedno ostane to, kar imava zdaj. Zaupanje. Bližina. Občutek, da sva druga drugi varen pristan. Rada te imam bolj, kot lahko povem z vsemi besedami tega sveta!« je še dodala.