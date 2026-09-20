Razočarana Lina Kuduzović: zvezdnik ji je zlomil srce (Suzy)

PEVKA

Zmagala je v prvi sezoni šova Slovenija ima talent, pozneje osvojila tretje mesto na Otroški Evroviziji in se predstavila še v nemškem šovu The Voice Kids, ki ga spremlja večmilijonsko občinstvo.

Komaj sedem let ji je bilo, ko je Slovenija obstala pred televizijskimi zasloni in prisluhnila deklici, ki je pela z zrelostjo, kakršno pri otrocih le redko srečamo. V njenem glasu je bilo neverjetno veliko moči in občutka. Zmagala je v prvi sezoni šova Slovenija ima talent, pozneje osvojila tretje mesto na Otroški Evroviziji in se predstavila še v nemškem šovu The Voice Kids, ki ga spremlja večmilijonsko občinstvo. Danes odločno stopa po samostojni poti, na kateri pa doživlja tudi nepričakovana in boleča spoznanja. Sanje, da bo postala pevka, je uresničila z zmago na Slovenija ima talent pri ...