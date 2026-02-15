Razposajena Bernarda Žarn: Še mraz ji ne pride do živega (Suzy)

Privlačne televizijske voditeljice smo vajeni v stilsko ukrojenih oblekah in z lepo urejeno pričesko, tokrat pa smo jo zasledili sredi zasnežene idile. Bernarda Žarn je ženska, ki se neustrašno kosa z življenjskimi izzivi. Nič je ne ustavi, niti snežni meteži ne. Do kolen je zakorakala v belo odejo in nam sporočila, da je zima samo še en letni čas, ki ga je treba objeti, ne preživeti. Pomlad ji ponudi svežino, poletje razkošje, jesen tišino, zima pogum.

Razbistrila si je misli pred naslednjo nedeljsko oddajo.

Mraz je ne prestraši, sneg je ne ustavi. Pravzaprav se zdi, da tam, kjer bi večina iskala toplo zavetje, ona najde svobodo. Najraje sama, brez hrupa in urnikov, nekje sredi raznobarvnih lepot, kjer misli dobijo širši prostor. »V naravi se najbolj slišim,« nam je zaupala – in prav v tem je njen čar. Ni osamljenost, je zavestna odločitev za stik s seboj. Snežna fotografija tako ni provokacija, ampak povabilo – upočasni, zadihaj, stopi ven, tudi če je hladno. Ali prav zato. In če nas ob tem še malo zazebe? Toliko bolje. Vsaj vemo, da smo živi.