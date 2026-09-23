Razvada Ane Soklič: Doma vedo, kdo popije vse mleko (Suzy)

Vsak ima kakšno malo razvado, brez katere si težko predstavlja dan, Ana Soklič pa je razkrila svojo precej nedolžno in nekoliko presenetljivo – obožuje mleko. Naša nekdanja evrovizijska predstavnica priznava, da ga doma pogosto zmanjka prav po njeni zaslugi. Ker živi v Bohinju, kjer je domače mleko krav, ki se še danes pasejo po pašnikih in planinah, del pristnega okolja, je njena ljubezen do te pijače še toliko bolj razumljiva. »Res sem velika ljubiteljica mleka. Doma mi kar naprej govorijo, da ga je zmanjkalo, ker sem ga verjetno jaz popila,« se namuzne pevka.

Kozarec mleka ji še posebno ugaja ob sladkem. »Ob skoraj vsaki sladici je že kar nujen.« Na letošnjem dopustu v Grčiji pa je odkrila še novo poletno različico svoje najljubše pijače. Ko si je privoščila 'palačinke Suzette', ji je natakarica postregla mleko z ledom. »Ni slabo. Zdaj bom to uživala tudi doma,« se je navdušila. Medtem ko mnogi v vročih dneh prisegajo na ledeno kavo ali koktajl, ima Ana očitno svojega favorita – dobro ohlajen kozarec mleka, po novem z nekaj kockami ledu.