Rebeka Dremelj, Ana Praznik in Katja Mlakar: Sreča ni na zaslonu, ampak v trenutku, ki ga z nekom deliš (Suzy)

BOŽIČNA SREČA

Tri prijateljice bodo letošnji december preživele nekoliko drugače – skupaj na gledaliških odrih. V praznični predstavi Božična sreča se bodo prelevile v tri navihane babice, ki se podajo na prav posebno iskanje sreče.

Premiera bo 6. decembra v ljubljanskem SiTi Teatru BTC, nato se bodo odpravile na turnejo po Sloveniji, ki bo trajala do 30. decembra. Pred začetkom praznične dogodivščine so nam zaupale, kako se je iz želje po druženju rodila predstava, katera med njimi najbolj pretirava z božičnimi okraski in kaj jih v življenju zares osrečuje. Kdaj se vam je porodila ideja za predstavo in katera izmed vas je prva zanetila božično iskro, ki vas bo popeljala na odre po vsej Sloveniji? Rebeka: Iskra je bila najino prijateljstvo s Katjo in najina ljubezen do božiča. Ugotovili sva, da se kot dve božični frikici ...