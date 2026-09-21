Rebeka Dremelj in Miran Rudan: vrnila sta se v preteklost (Suzy)

Družbena omrežja so dobila časovni stroj. Dovolj je že fotografija, nekaj klikov in pomoč umetne inteligence, ki te postavi ob bok tvoji mlajši različici. Nenadoma stojiš ob sebi iz preteklosti, z več lasmi, bolj čvrsto kožo in precej manj življenjskimi izkušnjami. Trend je navdušil tudi Rebeko Dremelj, ki je bila ob rezultatu povsem raznežena. Fotografija jo je spomnila, koliko se je v vseh teh letih zgodilo, kako dolgo pot je prehodila in kako se je osebnostno razvijala. Preizkusil ga je še Miran Rudan, ki se je odločil za nekoliko drugačen pristop. Zakaj bi se ustavil pri enem srečanju s preteklostjo, če lahko združi več življenjskih obdobij? Tako je nastal prav posebni album, na katerem so vse štiri osebe pravzaprav on sam. Mlajši in starejši, z različnimi pričeskami, oblačili in pogledi, a še vedno isti Miran. Čar tega trenda je v tem, da nam tehnologija omogoča ustvariti prizor, ki enostavno ni mogoč. Znajdemo se ob svoji mlajši podobi in se vprašamo, kaj bi ji danes povedali. Bi ji svetovali, naj si manj žene stvari k srcu? Naj si več upa? A prav v tem, da takrat še nismo vedeli, kaj nas čaka, je nekaj posebnega.

Rebeka se je ob ganljivem srečanju s svojo otroško podobo skoraj razjokala.