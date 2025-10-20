Rebeka Dremelj na Malti (Suzy)

Ne samo da so v državi, ki jo sestavljajo trije otoki, nadvse uživali, pevka pravi, da se je ob tem naučila, da ne sme slepo zaupati drugim, ampak si o potovalnih destinacijah ustvariti lastne vtise.

Odkrivali so bogato zgodovino Vallette.

Spodnji Barrakka vrtovi v Valletti nad Velikim pristaniščem

Tej žepni mediteranski državici, v kateri še vedno veljajo britanska pravila in vozijo po levi, se je Rebeka Dremelj dolgo izogibala. »Včasih si ustvarimo mnenje iz tujih besed, ne iz lastnih izkušenj – in tako nam uide marsikaj lepega. Tako je bilo z mano in Malto. Nikoli me ni vlekla. Ne vem, zakaj. Morda zaradi stavkov, ki sem jih slišala: 'Ah, Malta je brezveze,'« je zapisala na facebooku in dodala: »Danes vem – niso imeli prav! Malta je čudovita. Samo en pogoj je: imeti moraš dober plan.« Oni so ga vsekakor imeli in uživali v polni meri – navdušili so jih sonce, morje, zgodovina, barve, ljudje. Kopali so se v znameniti Modri laguni na sicer neposeljenem otoku Comino ter se potepali po najmanjši prestolnici EU Valletti, ki je pod Unescovim okriljem, znana pa je tudi po tem, da so v njej snemali prizore iz Igre prestolov.

V vodnih dogodivščinah je uživala vsa družina.

Jama Tal Mixta na otoku Gozo

Osupljiva Modra laguna na Cominu

Niti ob obisku filmskih prizorišč se niso pretirano ozirali na priporočila tistih, ki so Malto že obiskali. Rekli so ji namreč, da Popajeva vasica, kjer so posneli film o tem risanem junaku, znanem po špinači in tetovažah, ni vredna obiska. »Ampak jaz pač ne bi bila jaz, če ne bi šla pogledat na lastne oči. In veste, kaj? Mislim, da so oni samo prišli ob nepravem času. Meni je Popajeva vasica super,« je povedala. Sprva so nameravali tam ostati eno uro, na koncu so jih animacija, vodna igrala in bližina plaže tako navdušili, da so vasici namenili ves dan.

»Malta je ena tistih destinacij, kjer se težko odločiš, ali boš jedel, pil, plaval ali se slikal … Jaz sem prvo – kar veliko, drugo malo manj, tretje – ravno za en vzorec, slikala pa sem – no, malo bolj druge kot sebe,« je še povedala o slikoviti destinacij s pravljičnimi pečinami in mogočnimi klifi. Šaljivo je dodala, da je Turistična agencija Dremelj delala s polno paro. »Potniki so bili zadovoljni, vodička srečna, luna rdeča, morje turkizno. Če bo šlo tako naprej, bo treba podaljšat dopust,« je še pripomnila, hvaležna, da ni poslušala negativne reklame in jo je Malta spomnila na to, da v njenem življenju pač ni prostora za predsodke.

V toplem okolju prija nekaj osvežilnega.

Zgornji Barrakka vrtovi v Valletti s spomenikom sira Alexandra Balla, voditelja pri osvoboditvi Malte izpod Francozov konec 18. stoletja.