Rebeka Dremelj obvlada: ženski vikend v Španiji (Suzy)

Od ideje do uresničitve obljub lahko mine cela večnost. To ne velja za Rebeko Dremelj, ki zna držati besedo. Njen pobeg ob koncu tedna ni navaden izlet, temveč mali upor proti urniku. Z zvestimi prijateljicami, ki jih družijo srednješolske vragolije, so tokrat spakirale stvari ter odletele v Španijo. V Malagi so dneve preživljale okopane s sončnimi žarki, večere ob klepetu, koktajlih ter osvobajajočem smehu, ki ga razumejo le stare prijateljice.

Po naporni sezoni komedije Šminka in sekirca, pri kateri nastopom ni bilo videti konca, je kratek, a sladek odmik skoraj nujen. Pravi čas se je naučila najtežje lekcije: »Včasih moraš dati sebe na prvo mesto, da lahko potem daješ drugim.« In prav tam, med tapasi in toplim vetrom, so si napolnile dušo. Nazaj se je vrnila lahkotnejša, nagajivo razposajena in pripravljena na novo pošiljko krohota po slovenskih dvoranah. Kot pravi pojoča igralka: »Kadar smo skupaj, je to vedno prava odločitev.«