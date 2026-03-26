Recept za … Srečo (Suzy)

* Raziskave kažejo, da je sreča odvisna od osebne izbire, ne genov ali okoliščin.

* Materialna varnost je pomemben dejavnik za srečo, a le do določene točke – če imamo še več denarja, nismo še bolj srečni. Bogataši so pogosto celo manj srečni kot ljudje srednjega razreda.

* Srečni naj bi bili tu in zdaj, vsak dan. Odlaganje zadovoljstva ni pravi recept za srečo.

* Pomemben dejavnik sreče je povezanost, zato preživite vsaj od uro do dve z ljudmi, ki jih imate radi.

* Fizična bolečina in depresija blokirata srečo, saj ju ne moremo odmisliti.

* Vsak človek ima svojo podlago za srečo, svoje čustveno izhodišče. Vesel ali žalosten dogodek nas odmakneta od njega, a le začasno. V največ pol leta se vrnemo v izhodišče in smo spet tako srečni kot prej.