Regina: Če je poletje, naj bo vroče! (Suzy)

Medtem ko mnogi komaj čakajo na ohladitev, pevka Regina vročih dni ne kritizira. »Naj bo še tako vroče, se ne pritožujem. Poletje preprosto sprejmem takšno, kot je,« nam je zaupala. Ko temperature presežejo mejo udobja, se umakne pod klimo, sicer si nadene lahkotno oblekico, velik klobuk in uživa v občutku brezskrbnosti. »Takrat imam občutek, da sem skupaj z odvečnimi plastmi odvrgla tudi vse skrbi. To je zame prava svoboda.«

V poletnih mesecih še posebno uživa v Ljubljani, ki takrat zaživi v nekoliko mirnejšem ritmu. »Ulice zadihajo drugače, ker je veliko ljudi na morju. Jaz grem na morje ravno takrat, ko se vrvež malo poleže,« pravi pevka, ki prosti čas rada preživlja tako doma kot na krajših pobegih. V vročih dneh miruje tudi njena kuhinja. »Poleti skoraj nič ne kuham. Kuhinja gre na dopust skupaj z mano,« se zasmeji. Namesto kuhanja prisega na velike sklede pisanih solat, sezonsko sadje in predvsem lubenico. »Če mi zadiši kaj drugega, si brez slabe vesti privoščim obisk dobre restavracije. Poletje je vendar čas za uživanje, ne za kuhanje ob štedilniku.«

Najlepši del tega obdobja so zanjo dolgi večeri. »Dobra družba in občutek, da se nikamor ne mudi – prav iz takšnih dni nastanejo najlepši spomini,« meni.