  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIJATELJSTVO

Renata Bohinc Zorko in Nina Gazibara: Obožujem raznolikost v odnosih (Suzy)

Poznata se že vrsto let.
Poznata se že vrsto let. Foto: osebni arhiv/facebook
Poznata se že vrsto let. Foto: osebni arhiv/facebook
R. S.
 27. 12. 2025 | 09:00
1:26
A+A-

Slovenska manekenska legenda Nina Gazibara in njen življenjski sopotnik Marko Bernard sta se odzvala vabilu na druženje s še eno lepotico, Renato Bohinc Zorko in njenim možem Binetom Zorkom. »Najini otroci so toliko stari kot onadva, a v pogovoru ni čutiti take razlike v letih,« je razneženo priznala 75-letna lepotica. »Vesela sem, da se je prijateljevanje in druženje med različno starimi zabrisalo že v 60. in 70. letih. Moja najboljša prijateljica od mojega 16. leta, Irena Kohont, je bila 9 let starejša od mene, tudi eden mojih dolgoletnih fantov.«

Z Markom in Nino je na druženje prišel tudi njun kosmatinec. Foto: osebni arhiv/facebook
Z Markom in Nino je na druženje prišel tudi njun kosmatinec. Foto: osebni arhiv/facebook

To nista osamljena primera, pravi. »Že vrsto let imam tudi nekaj prijateljev, ki so 20 in več let mlajši od mene,« dodaja Nina. »Vsako leto le najdemo čas, da se nekajkrat vidimo in družimo, gremo na skupine izlete – tudi z najinimi otroki – in včasih tudi na dopust.« Renato je spoznala na nekem snemanju pred več kot 25 leti, še razloži. »Poznanstvo ni od včeraj! Obožujem tako raznolikost v odnosih. Pa vi?« je pozvala sledilce, ki so se bučno odzvali, da leta res ne pomenijo nič drugega kot številke.

 

Več iz teme

Renata BohincNina GazibaraSuzyprijateljstvo
ZADNJE NOVICE
10:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ISKALNA AKCIJA

Reševalci razkrili podrobnosti dramatične iskalne akcije za Markom (11): »Iskali smo ga šest ur, zdelo se je kot večnost« (VIDEO)

Našli so ga v grmovju.
27. 12. 2025 | 10:21
10:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

V centru Ljubljane kolesar zbil peško, z njo je hudo

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
27. 12. 2025 | 10:15
10:00
Lifestyle  |  Polet
GREMO NA LED

Drsanje za odrasle: kako se po letih znova samozavestno postaviti na led

Občutek, da ste se po dolgih letih znova postavili na led in premagali začetni strah, ima pozitiven vpliv tudi zunaj drsališča.
27. 12. 2025 | 10:00
09:30
Novice  |  Slovenija
ZGODBA BRALCA

Slovenija raje plačuje hrvaškim izvajalcem kot domačim ortodontom?

Dolge čakalne vrste številne starše silijo k iskanju hitrejše ortodontske obravnave v tujini, kjer je zdravljenje pogosto dostopnejše.
Kaja Grozina27. 12. 2025 | 09:30
09:01
Razno
ODPRTA KUHINJA

»December je čas, ko jemo majonezo na žlico«: kako praznujeta Beba in Hana Splichal

Odpravili smo se k Bebi in Hani Splichal, mami in hčeri, in dobili tako porcijo čiste življenjske radosti, da duhovnosti niti potrebovali nismo več in nas do današnjega dne drži pokonci.
Karina Cunder Reščič27. 12. 2025 | 09:01
09:00
Bulvar  |  Suzy
PRIJATELJSTVO

Renata Bohinc Zorko in Nina Gazibara: Obožujem raznolikost v odnosih (Suzy)

Poznata se že vrsto let.
27. 12. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki