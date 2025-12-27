Renata Bohinc Zorko in Nina Gazibara: Obožujem raznolikost v odnosih (Suzy)

Slovenska manekenska legenda Nina Gazibara in njen življenjski sopotnik Marko Bernard sta se odzvala vabilu na druženje s še eno lepotico, Renato Bohinc Zorko in njenim možem Binetom Zorkom. »Najini otroci so toliko stari kot onadva, a v pogovoru ni čutiti take razlike v letih,« je razneženo priznala 75-letna lepotica. »Vesela sem, da se je prijateljevanje in druženje med različno starimi zabrisalo že v 60. in 70. letih. Moja najboljša prijateljica od mojega 16. leta, Irena Kohont, je bila 9 let starejša od mene, tudi eden mojih dolgoletnih fantov.«

Z Markom in Nino je na druženje prišel tudi njun kosmatinec. Foto: osebni arhiv/facebook

To nista osamljena primera, pravi. »Že vrsto let imam tudi nekaj prijateljev, ki so 20 in več let mlajši od mene,« dodaja Nina. »Vsako leto le najdemo čas, da se nekajkrat vidimo in družimo, gremo na skupine izlete – tudi z najinimi otroki – in včasih tudi na dopust.« Renato je spoznala na nekem snemanju pred več kot 25 leti, še razloži. »Poznanstvo ni od včeraj! Obožujem tako raznolikost v odnosih. Pa vi?« je pozvala sledilce, ki so se bučno odzvali, da leta res ne pomenijo nič drugega kot številke.