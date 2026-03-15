Renata Bohinc Zorko: »Naučila sem se živeti s tem, da ne moreš vsem ugajati« (Suzy)

ISKRENO O ŽIVLJENJU

Nekdanja manekenka in mama treh otrok odkrito govori o življenju v javnosti, ljubezni s Primožem Peterko, novem zakonu z glasbenikom Binetom Zorkom ter o tem, zakaj preteklosti ne bi nikoli izbrisala.

Doma so ji vedno govorili, da mora biti skromna in se postaviti trdno na realna tla. »Popotnica staršev mi še danes odzvanja v glavi. Na srečo nisem podlegla izpostavljenosti, ki sem je bila deležna zaradi svojega dela v manekenstvu in zakona s Primožem. Na srce so mi položili, naj me ne bo sram priznati svojih napak, in če naredim kaj narobe, je to najbolje povedati na glas. Kdor te ima resnično rad, ti ne bo zameril ali te obsojal. Bodrili so me, da ni nihče popoln, za kar sem jim neskončno hvaležna. V vsaki še tako težki situaciji sem poiskala moč v sebi. Seveda sem imela podporo bližnjih, ...