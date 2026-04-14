Renata Bohinc Zorko: Ona je moja junakinja (Suzy)

Renata Bohinc Zorko se dobro zaveda, da se največje bogastvo skriva v drobnih, skoraj neulovljivih trenutkih. Zato vsak skupni čas z mamo sprejema kot darilo. Včasih je dovolj že telefonski klic, da ogreje srce, saj je gospa Majda prava zakladnica toplih besed. »Neskončno te imam rada – še posebno takrat, ko imaš vedno prav,« se nasmehne in prizna, da si ne predstavlja življenja brez nje. »Nisi me učila le živeti, ampak tudi preživeti. Najtežji izzivi so bili lažji zaradi tvojih modrosti. Hvaležna sem ti tudi za to, da si me naučila, kako držati sesalec v roki,« doda v smehu. Kot mama treh otrok danes stopa po podobni poti – je pozorna, ljubeča in prisotna. Nasveti, ki jih še vedno prejema, so zanjo kot kompas: nevsiljivi, a dragoceni opomniki, kako ostati zvesta sebi. »Brez tebe bi bila izgubljena – in verjetno tudi lačna,« sklene z iskrivim prepletom humorja in iskrene resnice.