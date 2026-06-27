Renata Bohinc Zorko: Pot ni bila vedno lahka (Suzy)

»Moja Stela je uspešno zaključila frizersko šolo,« je z olajšanjem sporočila Renata Bohinc Zorko. Pot ni bila vedno lahka, zato so občutki ob zmagoslavju toliko lepši. »Že v osnovni šoli smo se skupaj borili z disleksijo, premagovali ovire, iskali rešitve in verjeli, da bo zmogla. Prišli so puberteta, srednja šola, vzponi in padci, solze, skrbi in tudi trenutki, ko se je zdelo vse pretežko. A nikoli ni odnehala,« pripoveduje ponosna mamica, ki je izpostavila tudi podporo drugih.

»Ob njej so bili brat Maj, sestra Gaja in njen ati, ki jo je bodril v prvih letih šolanja, še preden smo se razšli. Vsak je na svoj način prispeval delček k temu, da je danes tukaj, kjer je. Posebna zahvala gre tudi Binetu, saj ji je stal ob strani, jo spodbujal, ji pomagal in verjel vanjo. Danes pred mano stoji čudovita mlada ženska. Iz male punce je zrasla v močno, vztrajno in srčno osebo, ki nas vse razveseljuje,« je čustveno zaključila.