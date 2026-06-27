  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONEC ŠOLANJA

Renata Bohinc Zorko: Pot ni bila vedno lahka (Suzy)

Iz male punce je zrasla v močno, vztrajno in srčno osebo, pravi.
Renata in najmlajša hči Stela na slavnostni podelitvi zaključnih diplom.
Renata in najmlajša hči Stela na slavnostni podelitvi zaključnih diplom.
T. M., foto osebni arhiv/Instagram
 27. 6. 2026 | 19:15
1:18
A+A-

»Moja Stela je uspešno zaključila frizersko šolo,« je z olajšanjem sporočila Renata Bohinc Zorko. Pot ni bila vedno lahka, zato so občutki ob zmagoslavju toliko lepši. »Že v osnovni šoli smo se skupaj borili z disleksijo, premagovali ovire, iskali rešitve in verjeli, da bo zmogla. Prišli so puberteta, srednja šola, vzponi in padci, solze, skrbi in tudi trenutki, ko se je zdelo vse pretežko. A nikoli ni odnehala,« pripoveduje ponosna mamica, ki je izpostavila tudi podporo drugih.

»Ob njej so bili brat Maj, sestra Gaja in njen ati, ki jo je bodril v prvih letih šolanja, še preden smo se razšli. Vsak je na svoj način prispeval delček k temu, da je danes tukaj, kjer je. Posebna zahvala gre tudi Binetu, saj ji je stal ob strani, jo spodbujal, ji pomagal in verjel vanjo. Danes pred mano stoji čudovita mlada ženska. Iz male punce je zrasla v močno, vztrajno in srčno osebo, ki nas vse razveseljuje,« je čustveno zaključila.

Bine dekleta spodbuja in zanje lepo skrbi.
Bine dekleta spodbuja in zanje lepo skrbi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ljubezenženskeotrociRenata Bohinc Zorkootroštvošola
ZADNJE NOVICE
19:23
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je Drago Fras - Sokol. Človek, ki je pustil neizbrisen pečat

Bil je iskren domoljub, predan Maistrovec in ponosen Slovenec.
27. 6. 2026 | 19:23
19:15
Bulvar  |  Suzy
KONEC ŠOLANJA

Renata Bohinc Zorko: Pot ni bila vedno lahka (Suzy)

Iz male punce je zrasla v močno, vztrajno in srčno osebo, pravi.
27. 6. 2026 | 19:15
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
JAJČARSTVO

Šavrinke: po vojni so obveljale za tihotapke

Ko so možje odšli na fronto, so ženske ostale same s starejšimi družinskimi člani in otroki. Poskrbeti so morale za preživetje.
Moni Černe27. 6. 2026 | 19:00
18:52
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SKORAJ TRAGEDIJA

Drama v Zagrebu: vlak iztiril in trčil v jumbo plakat (FOTO)

V zagrebškem naselju Gajnice je danes prišlo do železniške nesreče, ko je manevrska lokomotiva iztirila in trčila v konstrukcijo jumbo plakata. Po besedah očividcev je do dogodka prišlo v neposredni bližini podvoza, po katerem vsak dan vozijo avtomobili in hodijo pešci, zato bi se lahko nesreča končala veliko huje.
27. 6. 2026 | 18:52
18:19
Novice  |  Slovenija
ŠE BO PRIPEKALO

Arso prižgal rdeče opozorilo za velik del države! Sporočil je, do kdaj bomo še v primežu izjemne vročine

Marsikje po državi bomo imeli danes tropsko noč, saj temperature ne bodo padle pod 20 stopinj Celzija.
27. 6. 2026 | 18:19
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
VSE NAJBOLJŠE, NAJBOLJŠI!

Lionel Messi zaradi Opeke prekinil trening

Argentinec Lionel Messi je po novem rekorder po številu doseženih golov na svetovnih prvenstvih. Vprašanje, kaj bi bilo, če ne bi imel vztrajne babice, ki je prepričala trenerja.
Drago Perko27. 6. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki