Renata Bohinc Zorko slavi: še zadnja polnoletnost (Suzy)

Ko otroci odrastejo, se v hišo naseli prav posebna milina. Prav to trenutno doživlja Renata Bohinc Zorko, saj je njena najmlajša hči Stela praznovala 18. rojstni dan. »Zdaj si uradno odrasla, kar pomeni, da lahko delaš iste neumnosti kot prej, samo legalno,« se je pošalila ponosna mamica in ji za popotnico namenila še nekaj uporabnih nasvetov: »Želim ti dovolj denarja za vsaj eno kavico, trdnih živcev za ljudi z neuporabnimi možgani in da si boš zapomnila vsako nepozabno zabavo. Ostani tako zabavna, prikupna in malo prismuknjena, kot si. In ne pozabi, da je odraslost zabloda, pri kateri moraš poleg vseh tegob plačevati še račune.« V zabavnem slogu je tako pospremila pomembni mejnik svoje hčerke in si na neki način oddahnila, da vsi njeni otroci postajajo vse bolj samostojni. Polnoletnost je posebna prelomnica za vsake starše, še posebno za mamico, kakršna je Renata, ki vselej deluje srčno, nežno in predano družini.