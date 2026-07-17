Renata Bohinc Zorko: Zakon ni samo romantika (Suzy)

Kako hitro mine čas, ko je poln ljubezni in sreče! »Eno leto poročena in še vedno se nisva naveličala drug drugega,« je ob prvi obletnici zakona z Binetom zapisala Renata Bohinc Zorko. »Hvala ti, ker me prenašaš tudi takrat, ko nisem najbolj preprosta, ker se smejiš mojim neumnostim in ker si še vedno moj najljubši človek za vse dogodivščine.« V tem letu sta spoznala, da zakon ni le romantika, temveč zahteva tudi nekaj prilagajanja. Pregovarjata se seveda o povsem običajnih stvareh. »Kdo bo pospravil in kdo ima prav – po navadi jaz,« se smeji Renata. A če bi izbirala še enkrat, bi nedvomno znova izbrala njega. Suzy ju je na skupni poti spremljala že od začetka, zato jima ob prvi obletnici želimo še veliko let ljubezni, smeha, veselja, lepih družinskih trenutkov in novih dogodivščin.

Svojo poročno zgodbo sta lani ekskluzivno zaupala Suzy.