Resnica se vrača, da bi našla svoj glas (Suzy)

MLAJ V STRELCU

Mlaj v strelcu letos ne odpira le novega ciklusa. Odpira staro zgodbo, ki je ostala nedokončana.

Na 28. stopinji strelca se poravnava s februarsko mrčno linijo – tisto nevidno osjo med mrki leta 2025, ki je v septembru in novembru pretresla naš sistem, razrahljala temelje in razkrila vse, kar je bilo skrito pod površino. V ozadju še vedno odmeva povratek retrogradnega Merkurja, ki je novembra zdrsnil nazaj v škorpijona in ponovno prečkal 29. stopinjo – karmični prag, na katerem se nič ne more skriti. To je stopinja, na kateri stvari izbruhnejo, ker se ne morejo več držati skupaj, na njej se odnosi pokažejo takšni, kot so. Prisili nas v resnico, če nam je všeč ali ne. Pogum in sence Ko se ...