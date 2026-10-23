ASTROLOGIJA

Retrogradna Venera in Merkur: so vaši odnosi v ravnovesju? (Suzy)

Petindvajsetega oktobra 2026 se retrogradna Venera iz škorpijona vrne v tehtnico in tam ostane vse do 4. decembra. To pot smo že prehodili, saj se je v istem znamenju zadrževala od 6. avgusta do 10. septembra 2026. Zato se zdaj nekaj vrača. Ne nujno človek. Lahko je to vprašanje, občutek, pogovor, dvom, odnos, finančna tema ali odločitev, za katero smo mislili, da smo jo že sprejeli.

Galerija Tehtnica nas ne uči, kako za vsako ceno ohraniti odnos. Uči nas umetnosti ravnovesja.

Shana Flogie, Foto: Getty Images​​​​​​​​​​​​​​​​

Nekaj, kar se je dogajalo avgusta ali v začetku septembra, se lahko konec oktobra znova znova pojavi. Toda mi nismo več enaki kot takrat, ko smo se s tem prvič soočili. In prav v tem je smisel retrogradnosti. Venera je svojo senco začela že 31. avgusta v tehtnici, retrogradno pot 3. oktobra v škorpijonu. V direktno gibanje se bo obrnila 13. novembra v tehtnici, iz sence bo dokončno izstopila šele 15. decembra. To pomeni, da zgodbe še nismo prebrali do konca. Škorpijon nas je v prvem delu njene retrogradnosti popeljal v globino. Odpiral je vprašanja zaupanja, intimnosti, spolnosti, ljubosumja, ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →