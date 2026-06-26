Retrogradni Merkur in Jupiter v levu: Prihaja obdobje notranje revizije (Suzy)

ASTRO

Mars v dvojčkih je arhetip glasnika in trgovca, ki zna preživeti s svojo inteligenco.

Osemindvajsetega junija 2026 se Mars premakne v dvojčka. Po intenzivni prizemljenosti bika se energija nenadoma pospeši. Kot da bi se veter začel premikati skozi kolektivni um. Misli postanejo hitrejše, besede ostrejše, ljudje bolj nemirni. Če je Mars v biku gradil počasi in vztrajno, Mars v dvojčkih želi gibanje, informacije, odgovore. To je energija uma, ki ne miruje. Mars v dvojčkih je arhetip glasnika in trgovca, ki zna preživeti s svojo inteligenco. Njegova moč izhaja iz besed, informacij in sposobnosti prilagajanja. Zato bo poleti veliko pogovorov, odločitev, premikov, potovanj, menjave ...