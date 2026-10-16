Retrogradni Merkur: ko pridejo na dan skrivnosti in neizrečene besede (Suzy)

ASTROLOGIJA

Štiriindvajsetega oktobra 2026 se Merkur ustavi v znamenju škorpijona ter začne svoje retrogradno potovanje, ki bo trajalo do 13. novembra, ko se bo v njem ponovno obrnil direktno.

Njegova zgodba pa se je začela že 4. oktobra, ko je v istem znamenju vstopil v predretrogradno senco. Ta se bo dokončno zaključila šele 30. novembra. Dobro si zapomnite čas od 4. do 24. oktobra. Bodite pozorni na pogovor, informacijo, odločitev, dokument, sporočilo, človeka ali temo, ki se bo pojavila. Mogoče zgodba še ne bo zaključena in se bomo morali k njej med retrogradnim ciklusom Merkurja znova vrniti. Ker bo v škorpijonu, to ne bo retrogradni Merkur površinskih pogovorov. Škorpijon želi namreč vedeti, kaj se skriva pod površjem. Dopolnitev zgodbe Kaj ni bilo povedano? Kaj smo ...