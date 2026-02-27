Retrogradni Merkur v ribah: Se vračamo v iluzijo ali izstopamo iz nje? (Suzy)

ASTRO

Ribe niso linearne. Ne sledijo logiki, urnikom ali razumskim razlagam. V njih se misel potopi v občutek, spomin, simbol, slutnjo.

Uči nas, kako iti globlje vase. In morda prav tam najdemo odgovor, ki ga zunaj sebe že dolgo iščemo.

Konec februarja se planet komunikacije in povezovanja, Merkur, ustavi in obrne retrogradno na 22. stopinji rib. Že 11. februarja smo vstopili v njegovo senco, v prostor, kjer se stvari začnejo zapletati, vračati, raztapljati – in ta proces se bo zaključil šele 9. aprila, ko Merkur dokončno zapusti retrogradno območje. Pomembno je vedeti, da se ves Merkurjev retrogradni ciklus odvije izključno v znamenju rib. To je pomembno. Ribe niso linearne. Ne sledijo logiki, urnikom ali razumskim razlagam. V njih se misel potopi v občutek, spomin, simbol, slutnjo. Informacije ne prihajajo več neposredno ...