Revija Forbes: Najboljša doživetja so v Sloveniji (Suzy)

V anketi organizacije European Best Destinations je namreč 42.800 popotnikov med 257 nominiranci izbralo ducat privlačnih prireditev, od glasbe, gledališča in športa do božičnega sejma, med katere sta se ob VN formule 1 v Monaku in olimpijskih igrah uvrstila tudi Pogi Challenge in Odbojka na Ljubljanici. Prvi se v Komendo vrača konec julija, dva tedna prej bo Ljubljanica spet gostila turnir v odbojki in umetniške šove na vodi. Oba dogodka sicer organizira agencija Extrem. »Vedno smo veseli, ko nas nekdo opazi in izpostavi, saj so naši dogodki edinstveni in omogočajo izkušnjo, ki je ni mogoče doživeti nikjer drugje na svetu. Umeščamo jih v izbrane kulise, pritegnemo do 70 odstotkov obiskovalcev iz tujine, prenosi in posnetki pa dosegajo milijonske oglede ter širijo dober glas o Sloveniji po svetu,« je izbor komentiral direktor agencije Simon Rožnik.

V Forbesu so zapisali, da se z Odbojko na Ljubljanici obrežje spremeni v areno.