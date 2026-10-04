Ribič Jure Košir: zgodnja ura, dober ulov (Suzy)

Legendarnemu smučarskemu asu budilka nikoli ni bila sovražnik. Po letih športne kariere, ko je bilo treba vstajati, ko je večina sveta še veselo smrčala, ga zgodnja jutra tudi danes ne prestrašijo. Še več, rana ura ga je bogato obdarila, ključne besede pa so morje, čoln in ribiška palica. Jure Košir se je namreč prelevil v ribiča in odkril, da se najboljši ulov začne tam, kjer se konča spanec. Čim zgodnejša je odprava, tem mirnejše je morje, s tem je tudi več možnosti, da se pod gladino skriva kaj, kar bo pozneje pristalo na krožniku.

Čudoviti Jadran je tako spoznal še z nekoliko drugačnega zornega kota. Namesto s plaže ali hotelskega ležalnika je čarobnost modrine občudoval z zibajočega se čolna. Med romantičnim jutrom na morju in slastnim kosilom je bilo treba pošteno zavihati rokave, saj ribolov zahteva pozornost. A če znaš tekmovati s časom, premagovati napor in vstajati pred soncem, je lahko ribiška izkušnja kot nalašč za nekdanjega šampiona.