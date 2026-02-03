  • Delo d.o.o.
POGOVOR

Robert Dragar, pevec skupine Victory: Ohranjamo otroka v sebi (Suzy)

Skupina Victory že dolga leta dokazuje, da so spremembe lahko najlepša stalnica – in prav to srčnost nosi nova priredba njihove legendarne skladbe Ali boš še verjela.
Melita Meršol, Foto osebni arhiv
 3. 2. 2026 | 13:00
3:41
O pesmi z 'dolgo brado', ki danes zveni presenetljivo sveže, a še vedno vabi k razmisleku, o ganljivem in srčnem videospotu z resnično zaroko in o tem, zakaj je glasba zanj še vedno zatočišče, smo se pogovarjali s prepoznavnim glasom skupine. Razkril je, kako veter, ogenj in en prstan lahko ustvarijo iskren trenutek, in povedal, da si za leto 2026 želi le eno: miru. Če bi morali pesem Ali boš še verjela opisati z eno besedo, katero bi izbrali? Srčnost. Kateri trenutek s snemanja novega videospota se vam je zdel najbolj zabaven? Zelo zabavno je bilo ob ognju, kjer smo peli in izbirali ideje za ...

13:00
Lifestyle  |  Polet
PRIVOŠČIMO SI

14 najcenejših živil, ki so prava proteinska bomba

Doseganje dnevnih potreb po beljakovinah ne pomeni nujno visokih stroškov.
Miroslav Cvjetičanin3. 2. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
POSLANSKA VPRAŠANJA

To je Golob še zadnjič v tem mandatu storil v parlamentu, prišel je tudi Janša (FOTO)

Danes so bile poslanske klopi vzorno zapolnjene.
3. 2. 2026 | 12:55
Bulvar  |  Domači trači
V GRADNJI

Tako napreduje Dončićeva vila v Zadobrovi (FOTO)

Objekt je sicer že pod streho in z vgrajenimi okni, a do dokončanja ga očitno čaka še precej dela.
3. 2. 2026 | 12:16
Bulvar  |  Tuji trači
V NASELJU DEDINJE

Na hišo Zdravka Čolića odvrgli bombo, sosede pretresla »strašna detonacija«

Njegova hiša stoji v mirnejšem delu naselja, natančna vrednost nepremičnine pa ni znana.
3. 2. 2026 | 12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
RESNA PADCA NA SMUČIŠČU

Dve hudi poškodbi na belih strminah na Gorenjskem! Poškodovan tudi otrok, posredoval helikopter

Kranjski policisti so obravnavali dva resna padca na smučišču.
3. 2. 2026 | 11:46

Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
