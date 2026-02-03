Robert Dragar, pevec skupine Victory: Ohranjamo otroka v sebi (Suzy)

POGOVOR

Skupina Victory že dolga leta dokazuje, da so spremembe lahko najlepša stalnica – in prav to srčnost nosi nova priredba njihove legendarne skladbe Ali boš še verjela.

O pesmi z 'dolgo brado', ki danes zveni presenetljivo sveže, a še vedno vabi k razmisleku, o ganljivem in srčnem videospotu z resnično zaroko in o tem, zakaj je glasba zanj še vedno zatočišče, smo se pogovarjali s prepoznavnim glasom skupine. Razkril je, kako veter, ogenj in en prstan lahko ustvarijo iskren trenutek, in povedal, da si za leto 2026 želi le eno: miru. Če bi morali pesem Ali boš še verjela opisati z eno besedo, katero bi izbrali? Srčnost. Kateri trenutek s snemanja novega videospota se vam je zdel najbolj zabaven? Zelo zabavno je bilo ob ognju, kjer smo peli in izbirali ideje za ...