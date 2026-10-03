Robert Goter dočakal uradno potrditev Guinnessove knjige rekordov: Razjokal sem se kot otrok (Suzy)

REKORDER

Njegov dosežek v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike na svetu je zdaj tudi uradno priznan.

Novica, da je njegov dosežek uradno veljaven in potrjen, je Roberta Goterja dosegla med oddihom na morju. Za Guinnessov rekord je harmoniko neprekinjeno igral kar 81 ur, eno minuto in 28 sekund. »Priznam, da so me, ko sem dobil elektronsko sporočilo, oblile solze in tekle kar nekaj časa. Bilo je olajšanje, čustva so privrela na dan, od srca se mi je odvalil velik kamen,« iskreno pove Goter. Naziv rekorderja bo sicer morda nosil le kratek čas. Francozinja Christelle De Franceschi je namreč pred dnevi sredi Pariza harmoniko igrala skoraj štiri ure dlje, vendar mora na uradno potrditev svojega ...