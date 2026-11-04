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Robert Goter na žaru: Guinnessov rekorder je preživel (Suzy)

Goter ni bil edini, ki je bil tarča šal, saj so si nastopajoči ves večer privoščili drug drugega.
Tudi Gašper Bergant, Jasna Kuljaj in 6pack Čukur so poskrbeli za obilo smeha.

Tudi Gašper Bergant, Jasna Kuljaj in 6pack Čukur so poskrbeli za obilo smeha.

Roberta Goterja so 'pekli' na žaru na odru velenjskega Doma kulture.

Roberta Goterja so 'pekli' na žaru na odru velenjskega Doma kulture.

Uroš Kuzman, Robert Goter in njegov sin Val

Uroš Kuzman, Robert Goter in njegov sin Val

Tudi Gašper Bergant, Jasna Kuljaj in 6pack Čukur so poskrbeli za obilo smeha.
Roberta Goterja so 'pekli' na žaru na odru velenjskega Doma kulture.
Uroš Kuzman, Robert Goter in njegov sin Val
Mojca Marot, Foto: M. M.
 4. 11. 2026 | 17:00
1:30
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V razprodanem velenjskem Domu kulture je svoj prvi roast uspešno prestal harmonikar Robert Goter, aktualni Guinnessov rekorder v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Na žaru so si ga privoščili znani slovenski obrazi, med njimi komiki Gašper Bergant, Aleš Novak, Alen Borišek in Uroš Kuzman, glasbenik 6pack Čukur ter Jasna Kuljaj in Maja Oderlap. Kot posebna gosta sta se jim na odru pridružila Goterjev starejši sin Val in velenjski župan Peter Dermol. »To je bilo noro! Prav škoda, da je roast samo enkrat in ga ne bomo ponovili. Bo pa kmalu na ogled na youtubu,« harmonikar ne skriva navdušenja.

Goter sicer ni bil edini, ki je bil tarča šal, saj so si nastopajoči ves večer privoščili drug drugega. »Mene osebno se je najbolj dotaknil nastop mojega sina Vala, sicer so bili odlični vsi. Skratka, bilo je fenomenalno,« je vtise strnil Goter, ki so ga največkrat zbadali na račun njegove mlade partnerke Nike Brečko in ljubezni do avtomobilov znamke BMW. »S Kuzmanom, ki je napisal scenarij, sva zadnjih pet let velika prijatelja in očitno me zelo dobro pozna. Hvaležen sem vsem, ki so prišli, saj so dobili pravo mero pristnega humorja,« je sklenil glasbenik.

Roberta Goterja so 'pekli' na žaru na odru velenjskega Doma kulture.
Roberta Goterja so 'pekli' na žaru na odru velenjskega Doma kulture.

Uroš Kuzman, Robert Goter in njegov sin Val
Uroš Kuzman, Robert Goter in njegov sin Val

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