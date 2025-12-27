Robert Kranjec najraje žura z ženo (Suzy)

Po zaključku športne poti leta 2019 se je Robert Kranjec začel posvečati prijetnejšim in manj stresnim obveznostim. Obožuje kolesarjenje, potovanja in druge aktivnosti, za katere ni imel časa, ko se je profesionalno ukvarjal s smučarskimi skoki. štiriinštiridesetletnik je med prijatelji dobro znan tudi kot velik ljubitelj glasbe, ki z ženo Špelo vsako leto obišče priljubljene festivale.

Nekdanji skakalec v družbi Jerneja Šavla, ki že dolga leta igra pri Dubiozi kolektivu. Foto: osebni arhiv/instagram

Paru je še posebno pri srcu Dubioza kolektiv, ena najuspešnejših skupin na področju nekdanje skupne države, ki je prepoznavna po rumeno-črnih podobah, angažiranih besedilih ter mešanici rocka, reggaeja in panka na balkanski podlagi. Energični glasbeniki, ki jim dolga leta družbo dela Prekmurec in kitarist Jernej Šavel, so po dveh letih znova navdušili v prestolnici, in sicer na Gospodarskem razstavišču v okviru Festivala urbane kulture. Dobro razpoloženi Robi je na koncertu dobro ogrel glasilke in se po koncu odpravil v zaodrje, kjer je nazdravil s fanti in znova dokazal, da je eden njihovih največjih oboževalcev.