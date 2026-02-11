Robert Pečnik - Pečo: poslovne spremembe še niso končane (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Trenutno je Pečo v precej turbulentnem obdobju, ki prinaša kar nekaj sprememb.

Robert Pečnik - Pečo je rojen z ascendentom v diplomatski, uglajeni, prilagodljivi tehtnici, ki zna narediti dober vtis in sklepati kompromise. Njegova vladarica Venera je v kraljevskem levu ter mu prinaša kreativnost, samozavest, pogum, spoštovanje in prepoznavnost. Položena je v 10. hišo, na vrhu katere je tudi Luna, tako mu je kariera izredno pomembna, v njej uživa, se potrjuje in je pripravljen zanjo tudi prilagoditi zasebno življenje. Čeprav je sicer človek, ki išče srednjo pot, se zna vročekrvno boriti za tisto, kar mu je res pomembno. Jupiter na ascendentu mu prinaša srečo, ...