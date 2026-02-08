Rok Kunaver: uživa v vlogi lovca na neveste (Suzy)

Igralec Lutkovnega gledališča Ljubljana Rok Kunaver ima rad izzive, ki ga potiskajo iz cone udobja. Prepoznavnost sta mu prinesli vlogi šarmerja Saša v seriji Svingerji in francoskega vinogradnika Andréja Simonéja v izjemno gledani nadaljevanki Usodno vino. Dokončno se je uveljavil z vlogo Roberta v seriji Najini mostovi. V najnovejši komediji Iščem moža, v kateri bo srčnega izbranca iskala vdova, ki jo igra Alenka Tetičkovič, sicer Rokova soigralka v LGL, bo upodobil kopico njenih snubcev.

»Predstava je glasna komedija človeškega značaja, saj bi imeli vsi radi hitre rešitve – tudi za ljubezen in poroko. Ko zmanjka razuma, se zatečemo k bližnjicam, kot so spletni oglasi in tarot karte. Moj lik verjame, da se z dovolj samozavesti, malce igralske (ne)sposobnosti in preobleke da rešiti skoraj vse, tudi ljubezen. Sporoča preprosto resnico, da dandanes ljubezen ne gre skozi želodec, temveč skozi stanovanje,« pravi Rok. Igralec neveste ne išče, saj je že nekaj let srečen v objemu nekdanje plezalke Natalije Gros, posvojil pa je tudi njeno hčerko Elo.