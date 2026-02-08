  • Delo d.o.o.
RAD IMA IZZIVE

Rok Kunaver: uživa v vlogi lovca na neveste (Suzy)

Upodobil bo kopico snubcev.
Že nekaj let je srečen v objemu nekdanje plezalke Natalije Gros.
Že nekaj let je srečen v objemu nekdanje plezalke Natalije Gros.
S. R., Foto Mediaspeed
 8. 2. 2026 | 21:00
1:20
A+A-

Igralec Lutkovnega gledališča Ljubljana Rok Kunaver ima rad izzive, ki ga potiskajo iz cone udobja. Prepoznavnost sta mu prinesli vlogi šarmerja Saša v seriji Svingerji in francoskega vinogradnika Andréja Simonéja v izjemno gledani nadaljevanki Usodno vino. Dokončno se je uveljavil z vlogo Roberta v seriji Najini mostovi. V najnovejši komediji Iščem moža, v kateri bo srčnega izbranca iskala vdova, ki jo igra Alenka Tetičkovič, sicer Rokova soigralka v LGL, bo upodobil kopico njenih snubcev.

»Predstava je glasna komedija človeškega značaja, saj bi imeli vsi radi hitre rešitve – tudi za ljubezen in poroko. Ko zmanjka razuma, se zatečemo k bližnjicam, kot so spletni oglasi in tarot karte. Moj lik verjame, da se z dovolj samozavesti, malce igralske (ne)sposobnosti in preobleke da rešiti skoraj vse, tudi ljubezen. Sporoča preprosto resnico, da dandanes ljubezen ne gre skozi želodec, temveč skozi stanovanje,« pravi Rok. Igralec neveste ne išče, saj je že nekaj let srečen v objemu nekdanje plezalke Natalije Gros, posvojil pa je tudi njeno hčerko Elo.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
