Rok Lunaček prisega na mir: »Senca je bila vedno moja prijateljica« (Suzy)

Za člane skupine Flirrt je poletje predvsem koncertno obarvano, zato si pevec Rok Lunaček daljše oddihe privošči takrat, ko se sezona umiri. Priznava, da mu bolj kot vrhunec poletja ustrezata pomlad in jesen. »Med sezono si privoščimo le krajše pobege za nekaj dni. Na pravi dopust grem raje pred koncertno sezono ali po njej. Iskreno, tudi gneče ne maram preveč, zato mi je obisk morja aprila, maja ali jeseni veliko ljubši,« pove vedno ustvarjalni glasbenik. Ko temperature močno narastejo, prisega na povsem preproste stvari.

Narava ima vse, kar potrebujemo. Le prisluhniti ji moramo, pravi mojster besedil.

»Senca je bila vedno moja prijateljica. V njej je prostor za dobro knjigo, predvsem pa za tišino in mir. To sta dva prijatelja, ki ju zelo pogrešam in ju na dopustu vedno znova najdem,« pravi Rok. V zadnjih letih je spremenil tudi svoj pogled na dopust. »Pomembno se mi zdi, da grem zaradi počitka in ne le na drugo lokacijo, kjer me čakata organizacija in stres. Včasih sem si ga znal zakomplicirati, danes pa poskušam odpotovati čim bolj brez skrbi. Takrat si človek res spočije glavo,« je prepričan.