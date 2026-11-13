GLASBENICA, MAMA, BABICA

Romana Krajnčan: Pri nas je doma ljubezen (Suzy)

Preden je Mravljica postala Huda, je bilo treba najprej verjeti, da otroku ni treba ponuditi manj samo zato, ker je otrok. Da njegova ušesa prenesejo več kot poenostavljeno melodijo, njegov glasbeni okus več kot lahko zapomljiv refren, njegova domišljija pa lahko zaobjame svetove, ki jih odrasli pogosto zaprejo, še preden vstopijo vanje.

Galerija Družina ji pomeni vse. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Tomaž Mihelič,

Od 1989. zato otrokom ponuja pesmi z bogatimi aranžmaji ter živo glasbo. Najmlajši so postali njeno občinstvo, ustvarjanje zanje življenjsko poslanstvo. Starši na koncertih vedno znova ugotavljajo, da pesmi, namenjene njihovim malčkom, presenetljivo natančno zadenejo tudi njih. Romi, kot ji ljubkovalno rečejo, je ena redkih ustvarjalk, ki jim zaupamo vzgojo generacij skozi harmonije in verze. Z muzikalom Kako je Mravljica postala Huda odpira novo poglavje, v katerem njene znane pesmi zaživijo v drugačni zgodbi. Začelo se je s pesmimi, ki ste jih ustvarjali za sinova, danes vaše skladbe ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →