GLASBENIK IN MIROVNIK

Romantični Gianni Rijavec izlil srce: Nič se ne zgodi brez ljubezni (Suzy)

Primorski pevec, pianist in avtor obeležuje 40 let glasbenega ustvarjanja, kar predstavlja pomemben mejnik na njegovi poti. Mirovnik, ki s svojo fundacijo Beli golob širi sporočilo o miru in lepšem jutri, ob tej pomembnem jubileju pripravlja serijo koncertov po vsej Sloveniji. V intervjuju je razkril, kateri izmed papežev, ki jih je obiskal, mu je najbolj pri srcu. Spregovoril je tudi o svoji ženi, umetnici Patriciji, ki mu je pokazala, kaj je prava ljubezen.

Galerija V zadnjih letih je ustvaril pesmi z naslovi Lipa od none, Oljkar, Rdeča roža.

Letos obeležujete posebno obletnico – 40 let glasbenega ustvarjanja. Tako visok jubilej je za vas verjetno lep dokaz, da nekaj delate prav. Delam, kar čutim. Trendom ne pustim, da bi vplivali name, vedno se prepustim intuiciji. Glasba ni moje delo, je način življenja. Včasih melodija ali besedilo nastaneta v nenavadnih okoliščinah, ob neprimernem času. Melodija za pesem Lep pozdrav, ciao, Mateja je pred štirimi desetletji nastala v času kolin. Na hitro sem stopil do klavirja – in ena mojih takratnih največjih uspešnic je bila rojena. Glasba je del mene in ne predstavljam si, da bi bilo ...