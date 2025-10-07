  • Delo d.o.o.
VSESTRANSKA MLADENKA

Rosa Angela Romih: Najboljši nasvet mi je dal oče (Suzy)

Enaindvajsetletno študentko dodiplomskega študija oblikovanja tekstilij in oblačil je igra že od nekdaj privlačila, a se z njo nikoli ni resneje ukvarjala. Vse do trenutka, ko je dobila vlogo v težko pričakovani seriji Nemirna kri.
Mala Rosa leta 2009 z mamo Laro in očetom Boštjanom.

Mala Rosa leta 2009 z mamo Laro in očetom Boštjanom.

Vloga neustrašne in uporniške Zoje ji je pisana na kožo.

Vloga neustrašne in uporniške Zoje ji je pisana na kožo.

Pravi, da je umetniška in zelo radovedna duša.

Pravi, da je umetniška in zelo radovedna duša.

Kot mlajša je rada in pogosto jahala, a se je od konjev oddaljila po padcu pri dvanajstih letih.

Kot mlajša je rada in pogosto jahala, a se je od konjev oddaljila po padcu pri dvanajstih letih.

Najljubši so ji prizori, ki jih je posnela s konji.

Najljubši so ji prizori, ki jih je posnela s konji.

Mala Rosa leta 2009 z mamo Laro in očetom Boštjanom.
Vloga neustrašne in uporniške Zoje ji je pisana na kožo.
Pravi, da je umetniška in zelo radovedna duša.
Kot mlajša je rada in pogosto jahala, a se je od konjev oddaljila po padcu pri dvanajstih letih.
Najljubši so ji prizori, ki jih je posnela s konji.
Anita Krizmanić, Foto: POP TV, osebni arhiv
 7. 10. 2025 | 13:00
7:03
A+A-

Rosa Angela Romih je 29. septembra zablestela v novi seriji Nemirna kri. Novica, da bo najstarejša hči televizijskega voditelja Boštjana Romiha debitirala v vlogi uporniške vnukinje Zoje Veber Šmidt, je vzbudila veliko zanimanja, saj je za vsestransko mladenko to prvi televizijski projekt, ki jo je nepričakovano popeljal na igralsko pot. Njen lik je zanimiv, ustvarjalci pa Zojo opisujejo kot ognjevito, pogumno in inteligentno najstnico. Na avdicijo se je prijavila prek agencije.

»Pred tem nikoli nisem dobila nobene vloge. Malce sem se ustrašila, ko sem prebrala, da gre za veliko produkcijo in serijo. Bila sem prepričana, da tudi tokrat ne bo nič iz vsega skupaj, a sem si kljub temu želela poskusiti. Že zato, da se malo sprostim in izkusim veliko avdicijo. Po prvem krogu prišla še v drugega in kmalu prejela klic, da sem postala del ekipe. Še danes ne verjamem, da se je to res zgodilo,« se zasmeji.

Obe imata radi konje

O občutkih, ki so jo ob tej prelomnici preplavljali, spregovori zelo iskreno. »Na začetku me je grabila panika, saj sem se začela hitro zavedati, da nimam nobenih podobnih izkušenj.« Poglobila se je v lik, pri čemer so ji bili v veliko pomoč režiserka, dramaturginja, soigralci in oče. Naredila si je celo zapiske na osmih straneh, a so jo najbolj sprostili nasveti ostalih igralcev in igralk, naj stvari pove in izpelje tako, kot ji narekuje njen notranji čut.

Kot mlajša je rada in pogosto jahala, a se je od konjev oddaljila po padcu pri dvanajstih letih.
Kot mlajša je rada in pogosto jahala, a se je od konjev oddaljila po padcu pri dvanajstih letih.
»Pogosto ni časa za pripravo, zato je sproščenost pomemben dejavnik. Rada načrtujem, a na določeni točki sem se enostavno prepustila, tvegala ter si zaupala, da bom zmogla in se določenih stvari naučila, ko bo čas za to,« nas navduši z zrelim razmišljanjem. Usoda je imela za mlado igralko resnično zanimive načrte, saj je Zoja tesna povezana s konji, ki so prav tako Rosina velika ljubezen. Oboževala jih je od zgodnjega otroštva, a je po padcu pri 12 letih prenehala jahati. Kljub temu so plemenite živali ostale globoko v njenem srcu. »V njihovi bližini sem doživela najlepše snemalne trenutke. Morala sem biti sproščena, saj bi hitro začutili, da sem živčna in se obotavljam. Konji me pomirjajo in spet sem se zaljubila v druženje z njimi.«

V družbi velikih imen

Zaljubila se je tudi v igralski poklic, ki je bil doslej z nekaj vlogami v srednji šoli le eden od njenih hobijev. »Pravzaprav je čez noč postal služba. Naenkrat sem se znašla v družbi priznanih igralcev in igralk – in bilo me je strah. Premišljevala sem o tem, da bo očitno, da nimam igralskih izkušenj,« se spominja trenutkov, ko so jo obhajali dvomi, ali bo sploh kos nalogi. »Na neki točki sem spoznala, da se bom morala učiti sproti in da ni s tem nič narobe. Na srečo sem bila obdana z ljudmi, ki so mi bili vedno na voljo za vsa vprašanja in pomisleke. Pomagali so mi in me podprli, poleg tega so zasebno prav tako čudoviti ljudje kot na snemanju,« je hvaležna. Vesela je vseh pozitivnih odzivov, saj je v vlogo vložila veliko truda.

Dovoli mi, da sama korakam po tej poti in se znajdem po svoje. Vedno mi je na voljo, za kar sem mu hvaležna.

»Največ, kar lahko naredim, je, da dam vse od sebe. To je moje glavno vodilo. Kadar me določena stvar izjemno zanima, bom vanjo usmerila ves svoj perfekcionizem,« se namuzne. Poleg igralstva, ki je v njenem življenju nepričakovano dobilo pomembno mesto, so jo doslej privlačile različne stvari. »Sem umetniška duša, ki rada ustvarja, in med študijem sem spoznala čudovite ljudi. Prav tako sem ugotovila, da me vleče k nastopanju, snemanju, igri in filmu, zato sem se odločila, da se bom po diplomi resneje podala v te vode,« pravi študentka oblikovanja tekstilij in oblačil, ki obožuje ples in petje, je tabornica, rada fotografira, piše pesmi in na različne načine izraža svojo ustvarjalnost.

Sestra in brat sta navdušena

Z mlado upornico, ki jo igra, imata kar nekaj skupnih lastnosti. »Niti malo ni bilo naporno v njeni vlogi. Čeprav nisem več najstnica, sem precej uporniška. Moja mama pravi, da pozno doživljam puberteto, saj sem bila pred nekaj leti pridna in prav nič drzna oziroma pogumna, kot se spodobi za najstnike,« se zasmeji.

Vloga neustrašne in uporniške Zoje ji je pisana na kožo.
Vloga neustrašne in uporniške Zoje ji je pisana na kožo.
»Zoja mi je podobna, le da so pri njej zadeve precej bolj izrazite, a upam si reči, da tudi sama poskušam biti človek, ki sledi svojim vrednotam. Obe veva, kaj je za naju pomembno, in delujeva v skladu s tem, kar je zame ena najboljših lastnosti, ki jih človek premore. Kadar veš, kdo si, nihče ne more zamajati tvojega prepričanja. Je pa res, da je Zoja veliko bolj samozavestna od mene. Veliko sem se naučila od nje, saj je čudovita in zabavna. Predvsem je zelo radovedna, tako kot jaz,« pove. Ljubeče doda, da je sicer njena največja oboževalka mlajša sestra Lila, a je brat Dan prav tako navdušen nad vlogo, v kateri se je odlično izkazala. »Njega ne zanimajo podrobnosti za razliko od 14-letne sestre, ki me vztrajno zaslišuje o dogajanju na snemanju,« se nasmehne najstarejša hči voditelja Boštjana in arhitektke Lare.

Najpomembnejši očetov nasvet

Starši so neizmerno ponosni, da je prvorojenki po lastnih zaslugah uspelo narediti velik korak v igralskem svetu. »Doma niso vedeli, da sem se prijavila na avdicijo, in ko so mi ponudili vlogo, o tem nisem takoj govorila. Ko sem jim le povedala, so vsi doživeli manjši šok,« se namuzne.

Konji me pomirjajo in spet sem se zaljubila v druženje z njimi.

»Mama je vesela zame, oče prav tako. Najboljši nasvet, ki mi ga je dal, je bil, naj ostanem prizemljena. Dovoli mi, da sama korakam po tej poti in se znajdem po svoje. Vedno mi je na voljo, za kar sem mu hvaležna. Mami prav tako. Brez njune podpore bi mi bilo veliko teže. Ta svet je le nov zame in imela sem kar nekaj vprašanj za očeta. Rada pravim, da sem imela privilegij, da sem odraščala ob njem, ga opazovala med delom in se učila. Oba z mamo sta zelo profesionalna pri svojem delu, kar pomeni, da imata visoko postavljene standarde. Tega sem se naučila od njiju. Zdaj, ko sem dobila priložnost, si moram izboriti svoj prostor pod soncem,« za konec pove Rosa, ki je že s prvo vlogo dokazala, da ji je igra pisana na kožo.

Pravi, da je umetniška in zelo radovedna duša.
Pravi, da je umetniška in zelo radovedna duša.

Najljubši so ji prizori, ki jih je posnela s konji.
Najljubši so ji prizori, ki jih je posnela s konji.

Logo
