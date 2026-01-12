Rosvita Pesek potuje: praznični skok v Neapelj na pico (Suzy)

Decembrskega vzdušja ne popestrijo le božični sejmi in medenjaki, ampak je to tudi odlična priložnost za skok v toplejše kraje in prijeten krajši oddih. Strastna popotnica je odkrivala Neapelj in Pompeje, uživala v zgodovini in umetnosti, si privoščila pravo neapeljsko pico ter druge dobrote mediteranske kuhinje.

Dobro jutro iz Neaplja, srca Kampanje. Staro mesto, eno najstarejših na svetu, že iz časa pred Kristusom. Uletel je na moj koledar ob izteku leta, čisto mimogrede. Le za par dni,« je zapisala voditeljica, ki si ob natrpanem delovnem tempu rada privošči tudi kak krajši oddih. Sosednja Italija je kot nalašč za to, tako se tja pogosto odpravi – jeseni se je namreč navdušeno potepala po Benetkah, pred tem pa jo je pot v 2025. zanesla vse od Pariza, Bodenskega jezera, Berlina, Švice do Turčije.

Slastna jed revežev

V mestu pod Unescovo zaščito so Rosvito Pesek s partnerjem Mitjo Ferencem pričakali sonce in prijetnih 15 stopinj. »Odlične temperature za raziskovanje mesta baroka, Caravagia, Teatra San Carlo, če bi sodili po številu cerkva, enega najbolj katoliških mest na svetu, nad katerim se kot očak dviga še vedno nevarni stratovulkan Vezuv,« jo je navdušila regija. »Mesto, v kateri je doma bivolja mocarela in iz katerega je v svet odšla pica margerita, ki je ime dobila po kraljici Margeriti Savojski, ki je leta 1889 obiskala Neapelj in si zaželela okusiti nekaj, kar jedo reveži. Dobila je jed v italijanskih nacionalnih barvah – iz rdečega paradižnika, bele mocarele in zelenih listov bazilike,« je zapisala na facebooku in dodala, da je Neapelj mesto, kjer ima paradižnik res okus po paradižniku.

Pritegnil jo je mestni utrip.

Sta prava navdušenca nad zgodovino.

Popotnika sta se sprehodila tudi skozi špansko četrt. »V njej kot Boga slavijo Maradono in je ulica ročno izdelanih jaslic, dolga kakšen kilometer, ter mogočen samostan klaris Santa Ciara,« je delila vtise in izpostavila, da je mesto kljub slabemu (preteklemu) slovesu delovalo varno in bučno.

Polno mesto

Seveda obisk ne bi bil popoln brez ogleda Pompejev. »Na njegovih ostankih je danes kaj videti,« pravi voditeljica ter svetuje, naj si vzamemo cel dan za ogled vseh term, vrtov, hiš, bazilike, najstarejšega amfiteatra na svetu, foruma in tržnice.

Opozarja tudi, da je promet nemogoč. »Priporočam uber, taksi, metro, sama ne bi nikoli najemala avta,« nam polaga na srce in pojasni, da domačini sicer pravijo, da je v decembrskem času dvakrat manj ljudi kot aprila, ko je pri njih vrhunec turistične sezone, a kljub temu sta se že zdaj komaj premikala po najbolj obiskanih ulicah.

Ostanki Pompejev so ju navdušili.

Na pot sta se odpravila z vlakom.

Voditeljica priporoča, naj si za ogled Pompejev vzamemo cel dan.

Ni manjkalo slastnega sadja kar z drevesa.

Pričakale so ju prijetne temperature in vzdušje.

Reportažo je televizijka zaključila z novoletnim voščilom ter sklepom, da je Neapelj je treba videti vsaj enkrat v življenju. »Ker je nekaj posebnega. Krasnega. Lepega. Vezuv je na dosegu roke. Ampak najprej si je treba želeti – potem pa preprosto oditi,« je pozvala.

,