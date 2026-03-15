Ryan Gosling in Eva Mendes po dolgem času skupaj v javnosti (Suzy)

Ryan Gosling in Eva Mendes sta hollywoodski par, ki se zelo redko skupaj pojavlja v javnosti. Presenetila sta na njen dvainpetdeseti rojstni dan, ko sta v oddaji Jimmyja Fallona, v kateri je Ryan gostoval v okviru promocije svojega novega znanstvenofantastičnega filma Projekt zadnja priložnost, storila izjemo: ob rojstnodnevni pesmi in kavi je Eva nastopila kot gostja presenečenja.

»Ko sem jo spoznal, sem vedel, da si brez nje preprosto ne želim otrok,« je nekoč izjavil Ryan. FOTO: Profimedia

Nekoč ena najbolj iskanih hollywoodskih igralk je zadnja leta skoraj povsem izginila iz igralskega sveta in se posvetila družini ter poslu. V začetku tisočletja je bila velika zvezda, znana po vlogah v filmih Hitch, Dan za trening in Grehi očetov, med snemanjem katerega se je leta 2011 zbližala s kanadskim igralcem Ryanom Goslingom. Njuna romanca je hitro postala ena najbolj zanimivih v Hollywoodu, vendar se je par odločil, da bo zasebno življenje ohranjal zase. Nazadnje sta se skupaj na rdeči preprogi pojavila leta 2013, na premieri filma Grehi očetov v New Yorku, sodelovala še v filmu Izgubljena reka, nato postala oče in mama: leta 2014 se jima je rodila hči Esmeralda, dve leti pozneje še Amada in Eva se je postopoma umaknila iz javnosti.

Eva je danes uspešna podjetnica in solastnica več blagovnih znamk. FOTO: Profimedia

Večkrat je odkrito povedala, da je bilo materinstvo razlog, da je prekinila kariero. Namesto filmskim snemalnim prizoriščem je zadnje desetletje posvetila pozornost družini in vzgoji hčerk ter jima poskušala omogočiti čim bolj mirno in normalno otroštvo. Gosling je večkrat poudaril, da je njegova žena, medtem ko je on potoval in snemal, nase prevzela velik del vsakodnevnih družinskih obveznosti. Leta 2017, ko je za vlogo Sebastiana v filmu Dežela La La ob Emmi Stone prejel zlati globus za najboljšega igralca v komediji ali muzikalu, je v zahvalnem govoru izpostavil pomembno vlogo svoje dolgoletne partnerke pri njegovem uspehu. »Medtem ko sem jaz pel, plesal in igral klavir, je moja draga vzgajala najino hčerko in bila noseča z najinim drugim otrokom,« je dejal.