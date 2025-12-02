S Slakovo glasbo se Marcela vrača na odre (Suzy)

Marcela je mlado dekle, ki jo številni še danes takoj povežejo z nekdanjo oddajo Raketa pod kozolcem, ki je bila aktualna konec decembra 2013. Takrat se je prijavila na natečaj Mlade zvezde Rakete skupaj z ansamblom, ki ga je poimenovala Marcela IN. Navdušili so takratne gledalce in gledalke in zmagali. Oddaje se Marcela še danes rada spomni z nasmehom, a hkrati prizna, da je bila zmaga zanjo težko breme, glede na njena mlada leta.

Marcela je do leta 2022 imela svoj ansambel.

Zares harmonike ni nikoli postavila v kot

»Trenutki s snemanj oddaj so mi ostali v res lepem spominu, spoznala sem ogromno ljudi, s katerimi sem še danes v stikih. Odzivi gledalcev so bili neverjetni, lahko rečem, da mi je zmaga na široko odprla vrata v svet narodnozabavne glasbe.« Hkrati ji je prinesla ogromno novih priložnosti in spoznanj, a tudi katero manj prijetno. »A zaradi navala čustev ob zmagi vsega sploh nisem dojela, enostavno je bilo vse nepričakovano, prehitro in prelepo. Tisti večer je bil zame kot eksplozija sanj. Šele pozneje sem začutila, kako velik korak je bil to zame. Imam srečo, da mi je družina takrat in mi še danes stoji ob strani,« pove. Udeležila se je veliko harmonikarskih tekmovanj, kar štirikrat je s petjem in igranjem hkrati usvojila naziv vižarka leta na Velikem trnu, na kar je še vedno zelo ponosna. Nabrala se je velika zbirka pokalov in priznanj za sodelovanje. Slednja so jo obdržala na realnih tleh, z mislijo, da je pomembno sodelovati, ne biti vedno in povsod prvi. »Iz napak se človek največ nauči,« pravi.

Že nekaj mesecev pred sodelovanjem v oddaji Raketa pod kozolcem je zasnovala ansambel, katerega člana sta bila še David in Dominik Grajzar. Prvič so skupaj igrali na neki šolski prireditvi, tako se je vse skupaj začelo. Čez nekaj let je Dominika sicer zamenjal Aljaž Pirc. Kar nekaj let smo skupaj razveseljevali ljudi po zabavah, obletnicah. »V času med epidemijo smo se prijateljsko razšli, saj so bili naši pogledi na glasbo preveč različni, hkrati tudi prioritete,« je odkrita. Poleti 2022 je postala mamica. Razveselila se je hčerkice, kar jo je postavilo v novo, drugačno vlogo, prioritete so se nenadoma znova spremenile. »Življenje zahteva veliko prilagajanja, a vloge mamice ne bi zamenjala za nič na svetu. Uči me potrpežljivosti, nežnosti in brezpogojne ljubezni. Velikokrat se lovim med obveznostmi, utrujenostjo in trenutki sreče. A menim, da kar dobro plujem. Včasih malo zakompliciram, a me ponavadi hitro mine. Velik del časa preživimo zunaj v naravi, na našem vrtu in mini kmetiji,« nam še zaupa.

Vsa leta je zvesta harmoniki Zupan.

Je harmoniko kdaj postavila v kot? »Zares nikoli, a so za menoj daljši premori, sploh med nosečnostjo in po porodu. S turnejo Slakova glasba se vračam na velike odre, a tokrat sama. Iskreno sem zares vesela in presenečena, da so me povabili k sodelovanju, priprav na to sem se lotila drugače kot včasih. Predvsem pa veliko prej, saj si želim biti na odru sproščena in igrati s srcem.« Trenutno je zaposlena na kmetijski zadrugi in zaključuje višjo šolo, smer upravljanje podeželja in krajine. »V prostem času si vedno poiščem kakšno delo. V kuhinji veliko ustvarjam, spečem kakšno torto in druge mini sladice, vlagam in konzerviram sadje in zelenjavo, ki ju pridelamo čez leto na vrtu. Skrbim še za eno mini jato kokoši in rac,« pravi. Prav tako z družino kolesari, hodi v hribe in na morje.

Vendar Marcela od vsega začetka ostaja zvesta harmoniki Zupan. »Ta mi je zlezla pod kožo in je ne zamenjam za nič na svetu,« pravi. In kako gleda danes na narodnozabavno sceno? »Klasični zvok harmonike in večglasno petje se še ohranjata, a se danes pogosto prepletata z modernejšimi vplivi popa in rocka. Mlajši glasbeniki so vanjo prinesli več energije in sodobnejšo podobo. Seveda se je narodnozabavna glasba spremenila, a njene korenine, pristen značaj in povezanost z ljudmi ostaja med nami, kar je najbolj pomembno,« sklene Marcela, ki bo na turneji Slakove glasbe, ki se imenuje To smo mi, prijatelji, stala na odru ob drugih številnih gostih.