S Slakovo glasbo se Marcela vrača na odre (Suzy)

Marcela je mlado dekle, ki jo številni še danes takoj povežejo z nekdanjo oddajo Raketa pod kozolcem, ki je bila aktualna konec decembra 2013. Takrat se je prijavila na natečaj Mlade zvezde Rakete skupaj z ansamblom, ki ga je poimenovala Marcela IN. Navdušili so takratne gledalce in gledalke in zmagali. Oddaje se Marcela še danes rada spomni z nasmehom, a hkrati prizna, da je bila zmaga zanjo težko breme, glede na njena mlada leta.
Že nekaj mesecev pred sodelovanjem v oddaji Raketa pod kozolcem je zasnovala ansambel, katerega člana sta bila še David in Dominik Grajzar. Prvič so skupaj igrali na neki šolski prireditvi, tako se je vse skupaj začelo. Čez nekaj let je Dominika sicer zamenjal Aljaž Pirc. Kar nekaj let smo skupaj razveseljevali ljudi po zabavah, obletnicah. »V času med epidemijo smo se prijateljsko razšli, saj so bili naši pogledi na glasbo preveč različni, hkrati tudi prioritete,« je odkrita. Poleti 2022 je postala mamica. Razveselila se je hčerkice, kar jo je postavilo v novo, drugačno vlogo, prioritete so se nenadoma znova spremenile. »Življenje zahteva veliko prilagajanja, a vloge mamice ne bi zamenjala za nič na svetu. Uči me potrpežljivosti, nežnosti in brezpogojne ljubezni. Velikokrat se lovim med obveznostmi, utrujenostjo in trenutki sreče. A menim, da kar dobro plujem. Včasih malo zakompliciram, a me ponavadi hitro mine. Velik del časa preživimo zunaj v naravi, na našem vrtu in mini kmetiji,« nam še zaupa.
Vendar Marcela od vsega začetka ostaja zvesta harmoniki Zupan. »Ta mi je zlezla pod kožo in je ne zamenjam za nič na svetu,« pravi. In kako gleda danes na narodnozabavno sceno? »Klasični zvok harmonike in večglasno petje se še ohranjata, a se danes pogosto prepletata z modernejšimi vplivi popa in rocka. Mlajši glasbeniki so vanjo prinesli več energije in sodobnejšo podobo. Seveda se je narodnozabavna glasba spremenila, a njene korenine, pristen značaj in povezanost z ljudmi ostaja med nami, kar je najbolj pomembno,« sklene Marcela, ki bo na turneji Slakove glasbe, ki se imenuje To smo mi, prijatelji, stala na odru ob drugih številnih gostih.