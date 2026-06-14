Šaljivi Fredi Miler: »Mici mu je bila v navdih« (Suzy)

Pesem pripoveduje o simpatični vaščanki, ki s svojo lepoto in nagajivostjo meša glave vsem okoli sebe. »Pesem je namenjena zabavi, sprostitvi in nasmehu,« pravi Fredi, ki je v besedilu ustvaril hudomušno zgodbo o dekletu, zaradi katerega je vsa vas brez spanca, še posebno župnik. Navdih za skladbo je dobil povsem po naključju.

Ena pomembnejših snemalnih lokacij je bilo tudi praznovanje 20. obletnice skupine Zvita Feltna v Dutovljah. FOTO: osebni arhiv

»Na rojstnodnevni zabavi mi je gostja povedala, da ji je ime Mici. V trenutku sem ji zapel: 'Mici, Mici, kaj delaš mi ti',« se spominja. Spontana domislica mu ni dala miru in kmalu je nastala nova pesem. Ob skladbi je nastal tudi videospot, v katerem sodelujejo številni znani obrazi. Med njimi je Matjaž Javšnik, ki se je preizkusil v vlogi župnika. »Med snemanjem ni manjkalo smeha, dobre energije in nepozabnih trenutkov,« pove Korošec, ki si želi predvsem, da bi se poslušalci ob pesmi zabavali. »Upam, da bodo ob poslušanju uživali tako, kot smo mi uživali pri ustvarjanju,« zaključuje.