Salome in Miha Kavčič združila moči: pripravljata London sredi Ljubljane (Suzy)

KLUBSKA VROČICA

Združila sta prijateljske moči in ljubezen do elektronske glasbe, da bi v prestolnici pripravila nepozaben večer.

Po njuni zaslugi bomo v kultnem K4 lahko začutili klubsko vročico z Otoka, kjer se bodo prepletali vonj po usnju, strast in plesni ritmi. Življenje daleč od doma je Logatčana namreč napolnilo z navdihom, ki ruši predsodke, zdaj pa nam bo s podporo dolgonoge dive ponudil vpogled v svet, ki osvobaja. »Ne gre za opolzkost, temveč za čutnost,« pojasnjuje organizator.Miha Kavčič se je v London preselil decembra 2020. Mesto ga je pritegnilo s svojo velikostjo, raznolikostjo in občutkom, da lahko v njem najde svoj izraz. »Življenje tam ni bilo preprosto. Angleška prestolnica je draga, hitra in ...