Salome presenetila mamo: še bolj sta povezani (Suzy)

Po izgubi očeta je za vsestransko Salome družina postala še dragocenejša. Z ljubljeno mamo Milico sta bili od nekdaj tesno povezani, a v zadnjih mesecih je njuna bližina dobila globlji pomen. Zato ni presenetljivo, da jo je ob njenem rojstnem dnevu presenetila na prav poseben način. Brez najave je potrkala na vrata in prišla na nepričakovan obisk. Mama je namreč obeležila častitljivih 89 let, kar pomeni, da je še zadnjič ponosna osemdesetletnica. Ker ji zdravje zadnje čase ni najbolj naklonjeno, je Salome želela ta dan preživeti ob njej. Na Rabu je zavladala toplina, izmenjavali so se nežni objemi, iskrene čestitke in pogledi, ki so zgovornejši od tisoč besed. Ob klepetu in smehu se je hitro pokazalo, po kom je mojstrica komedije podedovala smisel za humor. Tudi mama ga premore, prav tako obe združuje ljubezen do kuhanja. Za štedilnikom sta spet dokazali, da znata iz preprostih sestavin ustvariti prave male čudeže.