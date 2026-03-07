  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŽINA

Salome presenetila mamo: še bolj sta povezani (Suzy)

Mama je obeležila častitljivih 89 let, kar pomeni, da je še zadnjič ponosna osemdesetletnica.
Najlepše darilo je nepričakovan obisk ljubljenega otroka.
Najlepše darilo je nepričakovan obisk ljubljenega otroka.
T. M., Foto: osebni arhiv/instagram
 7. 3. 2026 | 09:00
1:17
A+A-

Po izgubi očeta je za vsestransko Salome družina postala še dragocenejša. Z ljubljeno mamo Milico sta bili od nekdaj tesno povezani, a v zadnjih mesecih je njuna bližina dobila globlji pomen. Zato ni presenetljivo, da jo je ob njenem rojstnem dnevu presenetila na prav poseben način. Brez najave je potrkala na vrata in prišla na nepričakovan obisk. Mama je namreč obeležila častitljivih 89 let, kar pomeni, da je še zadnjič ponosna osemdesetletnica. Ker ji zdravje zadnje čase ni najbolj naklonjeno, je Salome želela ta dan preživeti ob njej. Na Rabu je zavladala toplina, izmenjavali so se nežni objemi, iskrene čestitke in pogledi, ki so zgovornejši od tisoč besed. Ob klepetu in smehu se je hitro pokazalo, po kom je mojstrica komedije podedovala smisel za humor. Tudi mama ga premore, prav tako obe združuje ljubezen do kuhanja. Za štedilnikom sta spet dokazali, da znata iz preprostih sestavin ustvariti prave male čudeže.

Več iz teme

Salomemamadružinarojstni dan
ZADNJE NOVICE
10:17
Bralci
OSMI MAREC

Dan žena: To vam želijo znani Slovenci, objavljamo tudi vaša voščila

Drage ženske, naj vam Slovenske novice z voščili polepšajo dan.
7. 3. 2026 | 10:17
10:00
Bulvar  |  Domači trači
NOVO RAZMERJE

Svetovni mediji poročajo, da naj bi Dončić že imel drugo, gre za znano hollywoodsko igralko

Na družbenih omrežjih so se pojavila namigovanja, da naj bi bil naš košarkarski zvezdnik v zvezi z ameriško igralko Madelyn Cline, znano iz priljubljene serije Stranger Things.
7. 3. 2026 | 10:00
09:36
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Letališče v Dubaju začasno ustavilo delovanje, danes naj bi se v Slovenijo vrnili še dve skupini

Za prekinitev delovanja so se odločili, potem ko so nad letališčem danes prestregli več raket.
7. 3. 2026 | 09:36
09:18
Bulvar  |  Tuji trači
IMELA BI 33 LET

Življenje v senci slave: tragična usoda hčerke Whitney Houston

Bobbi Kristina Brown je bila edini otrok zvezd Whitney Houston in Bobbyja Browna.
7. 3. 2026 | 09:18
09:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA

Salome presenetila mamo: še bolj sta povezani (Suzy)

Mama je obeležila častitljivih 89 let, kar pomeni, da je še zadnjič ponosna osemdesetletnica.
7. 3. 2026 | 09:00
08:31
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE Z GLAVO

Če vam diete in vadba ne pomagajo, je morda težava v glavi

Psihologija hujšanja: kako utišati negativni notranji glas in končno premagati ovire pri izgubi kilogramov.
Miroslav Cvjetičanin7. 3. 2026 | 08:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki