Salome: Slovenija mi je dala vse (Suzy)

S HUMORJEM PROTI NESTRPNOSTI

V avtorskem stand upu, ki ga bo predstavila 7. oktobra, bo brez olepševanja, a z neustavljivo hudomušnostjo razgrnila svojo zgodbo, se poigrala z našimi navadami in na duhovit način razbijala stereotipe.

Obenem bo ogledalo nastavila tudi nam. Če kdo zna iz najresnejših osebnih poglavij ustvariti večer, ob katerem od smeha tečejo solze, je to prav dama z najdaljšimi nogami. Tokrat prihaja brez mask, brez zavor in brez potrebe, da bi komur koli kar koli dokazovala. Pred občinstvo bo stopila preprosto kot Slovenka. Preden je postala Slovenka, je morala prehoditi pot, po kateri marsikdo ne bi zmogel narediti niti nekaj korakov. Salome je iz svojih padcev spletla šale, iz predsodkov ustvarila ostre dovtipe, iz življenjskih preobratov pa predstavo, ob kateri se občinstvo smeji tako glasno, da ...