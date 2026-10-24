Salome v življenjski formi: Slovenka, ki spravlja občinstvo v krohot (Suzy)

Nekateri so se držali za trebuh, drugi si brisali solze, tretji še dolgo po koncu niso mogli skriti nasmeha. Salome je namreč na premieri svoje avtorske monokomedije v Odiseji dokazala, da ima v rokavu še ogromno presenečenj. Tokrat jih je razkrila z neverjetno lahkotnostjo. Obiskovalci, med katerimi je bilo veliko znanih obrazov, so si bili po predstavi enotni: Salome je v življenjski pripravljenosti! Takšne je še niso videli. Ne le zaradi zgodb, ki jih pripoveduje, temveč predvsem zaradi načina, kako jih podaja. Brez odvečnega naprezanja in občutka, da spremljamo skrbno naučen nastop, ampak tako domače, kot bi sedeli v njeni dnevni sobi, ona pa bi nam ob kavi zaupala vse, kar se ji je zgodilo. Seveda z nekaj dodatki, ki jih lahko prinese le življenje te neverjetne ženske. Do danes se ji je nabralo toliko peripetij, da bi z njimi brez težav zapolnila več sezon nadaljevanke. Njena pot, polna zahtevnih preizkušenj, nepričakovanih zapletov, osebnih bitk in trenutkov, ko bi marsikdo obupal, ponuja več kot dovolj gradiva za pravo dramo.

Toda Salome je izbrala svoj žanr. Tudi najtežje izkušnje zna pogledati z razdalje, jim odvzeti težo in jih preobraziti v humor, ki občinstvo zadene naravnost v smejalne mišice. Prav v tem je posebnost predstave Slovenka, saj se za smehom skriva resnična oseba, ki združuje ostrino in mehkobo. Seveda ne ostane le pri pripovedovanju. Na odru še zapoje, zapleše in pokaže celo paleto svojih talentov. Posebno hudomušno noto je dodala pesem Hvala ti, deželica, s katero je pokazala, da zna svoj značilni, samosvoji pogled na svet izraziti še skozi glasbo. Pozornost pritegne tudi izvirna odrska oprava, ki zaokroža dovršeno podobo predstave.

Mojstrica improvizacije

»Zelo dobro se poznava, a kljub temu njene zgodbe nikoli niso dolgočasne. Njen nastop je izjemen na različnih ravneh, zlasti v improvizaciji je neprekosljiva,« nam je zaupala Iryna Osypenko, ki ni skrivala navdušenja. Z enakim žarom je o videnem in slišanem govorila voditeljica Jasna Kuljaj, podobnega mnenja so bile preostale gostje. »Seveda sem počaščena, da me medijski kolegi tako zavzeto spodbujajo. Nastopajočim največ pomeni, ko jih občinstvo nagradi z gromkim aplavzom in salvami smeha. Te se vrstijo iz ene ponovitve v drugo in obljubim, da jih bom spravljala v dobro voljo še naprej,« je pristavila avtorica predstave. Dobro je vedeti, da pri Slovenki ne gre zgolj za večer šal, temveč za srečanje z žensko, ki zna svojo življenjsko zgodbo povedati iskreno, neposredno in predvsem zabavno. Če torej potrebujete zvrhan odmerek smeha, si jo le privoščite. Salome je pripravljena, zgodb ji ne manjka, dobro razpoloženje pa je zagotovljeno.

Salome so po predstavi zasuli s šopki cvetja in pohvalami.

Iryna Osypenko je bila navdušena nad premierno uprizoritvijo.