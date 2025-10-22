Salome zbira vtise (Suzy)

Včasih je naravnost neverjetno, kakšen čustveni vrtiljak se ti lahko odvrti v nekaj dnevih. Nanj je sedla Salome, po tem, ko je dočakala prvo uprizoritev avtorskega stand up kabareta na rodnem Rabu. »Še danes imam občutek, da sanjam. Nastopati pred sošolci, razširjeno družino, najstniškimi prijatelji in sokrajani je znanstvena fantastika. V dveh dnevih sem dvakrat razprodala prizorišče, kjer sem kot otrok plesala folkloro in bila zasmehovana s strani vrstnikov,« pripoveduje ustvarjalka. Danes je slika povsem drugačna.

Salome se je postavila pred plakat Lady Gaga, ki jo je očarala.

»Ljudje so tokrat z občudovanjem spremljali mojo zgodbo in me nagradili s krohotom ter bučnim aplavzom. Isti večer sem se podala na pot za London. Tam me je že čakal prijatelj Miha Kavčič. Skupaj sva si šla ogledat fascinantni koncert Lady Gaga, s katerega sem se vrnila, polna najlepših vtisov. Česa podobnega še nisem videla in upam si trditi, da je bil to eden od vrhuncev mojega življenja,« je prepričana Salome.