Samo in Renate Rugelj praznujeta (Suzy)

Za revijo Bukla je letošnje leto nekaj posebnega, saj brezplačna hvalnica knjigam praznuje 20 let. Zato so izid jesenske številke pospremili z zabavo ob jubileju in pravijo, da jih bodo ti objemi in spomini greli vso zimo. Na Vodnikovi domačiji so pripravili enodnevno razstavo Buklinih naslovnic, na katerih so slovenski avtorji, avtorice in drugi ustvarjalci s knjižnega področja – večino je posnel fotograf Borut Krajnc, ki je na dogodku povedal tudi nekaj besed o dolgoletnem sodelovanju z revijo.

Enodnevna razstava je postregla skoraj sto naslovnic.

Zaigral je Vlado Kreslin, Feri Lainšček je prebral nekaj svojih pesmi, na odru je spregovoril tudi pisatelj Goran Vojnović, nekdanji sodelavec uredništva revije. Seveda sta nekaj besed prispevala ustanovitelja in urednika Samo in Renate Rugelj, ki sta ob tej priložnosti pripravila tudi knjižico Zgodba o reviji Bukla. Na dogodku se je kar trlo literarne smetane, dogodek pa je bil izvrstno praznovanje pisane besede. Še na mnoga leta!