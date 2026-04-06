Samorefleksija: ko se v odnosu borimo sami s sabo (Suzy)

ODNOSI

Pravijo, da so odnosi naporni in da brez postavljanja meja in prepirov ne gre. A pogosto se sploh ne odzivamo na partnerja, temveč na zapise v nas.

Odziv pride pred premislekom. Je takojšen. Včasih že prisotnost, ton glasu ali tišina sproži občutek, ki ni povezan z resničnostjo. Nekdo reče nekaj običajnega, mi pa začutimo napetost, kot da se ponavlja stara zgodba. Čustvena reakcija je lahko večja od resničnega sporočila ali dogodka. Ko preteklost postane sedanjost Vsak od nas vstopa v odnos s svojim notranjim zemljevidom in nenapisanimi pravili. Anksiozni del se boji, da bo ostal sam. Izogibajoči se del se boji bližine, ker z njo pridejo ranljivost, izguba nadzora in možnost, da bi morali nekomu zaupati. Neorganizirani del čuti oboje ...