Samosvoja Raiven: vrača se v leto 2009 (Suzy)

Leto 2009 za izjemno vokalistko Saro Briški Cirman, bolj znano pod umetniškim imenom Raiven, ki uspehe žanje tudi prek slovenskih meja, ni le časovna oznaka, temveč občutek, ki ga je težko poustvariti, ko odrastemo. To je bilo obdobje, ko so bila čustva brez zavor, prve zaljubljenosti skoraj usodne, otroška navdušenja tako močna, da so za nekaj časa zasenčila vse drugo.

Deklica s harfo

Prav to izmuzljivo doživljanje sveta je postalo izhodišče njenega novega glasbenega poglavja. »Ko si otrok, so prve zaljubljenosti, obsedenosti, žalosti, fantazije in želje tako velike, ker jih doživljaš prvič in ne čutiš nobene razdalje med njimi,« razmišlja pevka, ki je želela ujeti obdobje, ko še ne znamo razumsko pojasniti vsega, kar nas preplavlja.

Takrat še nisem ločevala med resničnim svetom in tistim, ki sem si ga ustvarila v glavi.

Toda vrnitev v preteklost zanjo ne pomeni glasbenega posnemanja nekega obdobja. Y2K estetika, zgodovina, mitologija in fantazijski svetovi, ki so jo navduševali že v otroštvu, se zdaj prepletajo v izrazito sodobni zvočni podobi. Harfo, ki v njeno ustvarjanje vnaša nekaj naravnega in skoraj starodavnega, dopolnjujejo elektronski zvoki in močno obdelan vokal, ki mestoma postane skoraj samostojen instrument. Raiven tako briše meje med klasično glasbo in popom, preteklostjo in prihodnostjo ter resničnostjo in domišljijo.

Še več igrivosti

Prav v tem prepletanju se kaže osebni premik, ki ga opaža pri svojem ustvarjanju. Dolgo je svojo glasbeno identiteto povezovala predvsem s klasično izobrazbo in znanjem, danes si dovoljuje več igrivosti in drznosti. Ni ji več treba dokazovati, da je resna glasbenica, niti izbirati med na videz nezdružljivimi interesi. »Ne bi rekla, da so prejšnje skladbe manj jaz, ampak imam pri 2009 občutek, da se je prvič zelo naravno povezalo več stvari, ki so mi bile vedno blizu,« priznava.

Razumevanje sebe

Pomembno sporočilo nosi tudi verz o dekletu, ki je raslo z volkovi in se mu je svet takrat zdel prevelik. V njem se prepletata otroška ranljivost in zrelost ženske, ki se je naučila življenju pogledati naravnost v oči. Morda se prav zato Raiven danes ne vrača v otroštvo, da bi v njem iskala izgubljeni čas, temveč da bi bolje razumela sebe. »2009 je moj spomin na čas, ko še nisem ločevala med resničnim svetom in tistim, ki sem si ga ustvarila v glavi,« pravi. Prav svoboda, da lahko oba svetova znova združi, pa je eno najzanimivejših izhodišč njene nove ustvarjalne poti.