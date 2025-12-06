Samozavestni Papič: Delam na telesu, Babić se je s skepso privil k njemu (Suzy)

Najboljša tehnika za preoblikovanje telesa je humor. Žan Papič ga uporablja za reševanje raznolikih tegob, pri tem poskrbi, da imajo še drugi kaj od tega. Pred gostovanjem v oddaji Nedeljsko popoldne ga je zgoraj brez ujel voditelj Jože Robežnik, ki je postal ljubiteljski fotograf. Standup komik se ni pustil motiti in je pokazal svoj zaklad. Pred dobrim letom dni je bil bistveno bolj izklesan, a se je od takrat marsikaj spremenilo.

Predvsem številka na tehtnici. Nič hudega, saj zna tudi presežek kilogram spremeniti v zabavo. Ob poziranju je hudomušno dodal, da dela na telesu, nato je k sebi stisnil še enega mojstra za izvabljanje smeha, duhovitega Ranka Babića. Ta je izkusil, kako se občuti mehkoba oblazinjenega Papiča, in skupaj sta našla še eno temo za naslednjo komično predstavo.