Sandra Antić: Melania Trump mi je odprla nov svet (Suzy)

VSESTRANSKA

Če bi obstajalo tekmovanje za najbolj dovršeno vživljanje v druge like, bi izjemna Ljubljančanka brez težav posegla po samem vrhu.

Ko je Sandra Antić upodobila Melanio Trump, ni navdušila le z natančnostjo, temveč tudi z izjemnim občutkom za podrobnosti, zaradi katerega je javnost za trenutek skoraj pozabila, kje se konča resnična oseba in začne igralska interpretacija. Takšen učinek ni naključje. Je rezultat talenta, opazovanja in prisotnosti. Pred kratkim je na Nizozemskem posnela film, in čeprav jo tujina vse glasneje vabi, ostaja trdno zasidrana v svojem svetu. Poliglotka in profesorica jezikov je prijetno imuna na blišč, ki pogosto spremlja uspeh. Namesto velikih besed raje pusti, da govori njeno delo, namesto ...