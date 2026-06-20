Sandra Klemm - Sendi: Moji otroci so moji največji kritiki (Suzy)

PEVKA ISKRENO

Nekoč je veljala za eno največjih glasbenih senzacij pri nas, danes na svojo pot gleda predvsem s ponosom, zrelostjo in hvaležnostjo.

Pevka priznava, da jo je obdobje največje slave močno zaznamovalo – ne le kot glasbenico, temveč tudi kot človeka. Oder, nastopi, promocija in življenje pod žarometi so ji dali neprecenljive izkušnje, ki jih nosi s seboj še danes. Čeprav se je glasbena industrija v zadnjih desetletjih povsem spremenila, v njej še vedno ostaja tista prepoznavna 'nemirna kri', le da je danes, kot pravi sama, nekoliko bolj umirjena in zrela. Glasbeni svet danes deluje precej drugače kot v času vaših začetkov. Kako sami doživljate te spremembe v načinu ustvarjanja, promocije in dojemanja glasbe? Zame so to res ...