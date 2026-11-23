Kdo bi si mislil, da se pod znamenito lasuljo in košatimi brki Lepega Dase skriva tako prepričljiv šarmer. Vlado Pilja je eden tistih moških, ki jim čas ne jemlje privlačnosti, temveč ji dodaja značaj. Če je nekoč občinstvo osvajal z odštekanim glasbenim alter egom in uspešnico Joške do Koroške, danes navdušuje v precej drugačni, bolj osebni vlogi. Med poziranjem z mlajšim sinom Nikolajem je znova pokazal, da mu očetovstvo veliko pomeni. Na svoja fanta je ponosen, z njima rad preživlja prosti čas, hkrati se zaveda, da je najpomembnejše, kakšen zgled jima daje z dejanji, ne le z besedami.

Glasbe sicer nikoli ni postavil na stranski tir. Še vedno nastopa, poje na zasebnih dogodkih in praznovanjih, občasno preseneti tudi z novimi projekti. Zanimivo je, da se je v javnosti sprva uveljavil kot zabavljač, čeprav je sam večkrat poudaril, da je po duši predvsem roker. Nastopil je tudi na Emi, sodeloval v oddaji Znan obraz ima svoj glas in bil član spremljevalne skupine Nuše Derenda. Danes združuje vse, kar mu največ pomeni, ob tem ostaja zvest sebi. Lepi Dasa se nam je zapisal v spomin zaradi lasulje, toda Vlado Pilja je dokazal, da za svojo najboljšo podobo ne potrebuje odrskih rekvizitov.